Czy żużlowcy Falubazu Zielona Góra utrzymają się w PGE Ekstralidze? Mamy głosy ekspertów

- Będzie to trudne zadanie, o czym wiedzą i sami żużlowcy i Piotr Protasiewicz. Od pierwszego meczu Falubaz będzie jechał o utrzymanie. W ekstralidze tak jest, że już inauguracyjne spotkanie będzie miało duże znaczenie. Skład mają mocny, optymalny. Może szczęśliwie się złożyło, że Jarek Hampel nie mógł znaleźć miejsca w Lublinie, a Piotrek Pawlicki we Wrocławiu. Są to bardzo doświadczeni zawodnicy, więc można z optymizmem patrzeć w przyszłość. Ale czy to wystarczy, i czy się uda? Tego nie umiem już stwierdzić.