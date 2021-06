Czytelniczka z Zielonej Góry: w autobusie linii numer 14 rankiem panuje ścisk, na trasę wypuszczany jest krótki pojazd! Czy będą zmiany?

Zauważyliście w ostatnim czasie, że w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze jest więcej pasażerów? Uwagę na to zwróciła nasza Czytelniczka, pani Karolina. I poprosiła nas o interwencję.

Ale wszystko od początku.

- Jak to możliwe, że na linii numer 14 na kursie wyjeżdżającym z PKP Nowy Kisielin o godzinie 7.08 w stronę Zawadzkiego "Zośki" wypuszczany jest krótki autobus? - pyta zielonogórzanka.

Autobus ten jedzie przez blisko 29 przystanków i zabiera dzieci oraz młodzież, jadąca do Szkół Podstawowych nr 21, nr 7, 6, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Chrześcijańskiej Szkoły Salomon, Lotnika, V LO nr 5 czy I LO - opowiada Czytelniczka.

Pani Karolina dodaje jeszcze, że transportem podróżują też rodzice i dzieci, które uczęszczają do okolicznych żłobków i przedszkoli, ale również osoby jadące na 8.00 do pracy. Zaś w tygodniu, we wtorki i czwartki, pasażerów jeszcze przybywa, bo niektórzy wsiadają do tego autobusu, by dostać się na rynek przy ul. Owocowej.