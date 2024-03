Jak w Żaganiu, w Święta Wielkiej Nocy będą jeździły autobusy MZK?

Zmiana rozkładu w Szprotawie

Od wtorku 2 kwietnia przesuwamy kurs na linii 1 ze Szprotawy Wolności do Leszna Górnego PKP z godziny 10.55 na 10.35, w związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów.

Związek informuje, że w 2023 r. autobusy przewiozły 1 mln 442 tys. pasażerów, czyli więcej o 35 proc., niż w poprzednim roku. Autobusami z powiatu można też dojechać z Żagania przez Szprotawę do Nowej Soli, oraz ze Szprotawy do Zielonej Góry.