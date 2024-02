Darmowa komunikacja? Bilet jednorazowy na 60 minut? Mieszkańcy oceniają zmiany w MZK i proponują swoje

Bilet jednorazowy ważny 60 minut. A co z portmonetką elektroniczną?

Bezpłatna komunikacja dla wszystkich? Potrzebnych będzie więcej autobusów

Zdaniem pana Igora, darmowe bilety dla studentów to chwyt marketingowy. Ale na pewno mocno nie wpłynie na decyzję maturzystów co do wyboru uczelni. Przede wszystkim młodzi ludzie kierują się kierunkami, prestiżem uczelni, atrakcyjnością ośrodków akademickich, kosztami utrzymania (cenami stancji, akademików), ofertą kulturalną i rekreacyjną, możliwością dorobienia sobie podczas studiów itd.

- Komunikacja darmowa dla wszystkich? Nie ma sensu. Bo nic nie jest za darmo. I tak to my, mieszkańcy, w wyższych podatkach czy innych opłatach będziemy musieli pokryć te koszty – uważa pani Urszula. Jej koleżanka Ada jest innego zdania: - Chcemy by więcej ludzi zostawiało swoje auta w garażu, przez co będziemy mieli czystsze powietrze? To musi być bezpłatna komunikacja. I drugi warunek częste i rozsądne kursy, nowe trasy, by móc szybko i wygodnie się przemieszczać.

- Jak bezpłatna komunikacja, to musi być więcej autobusów. Jak pokazują przykłady innych miast, które wprowadziły darmowe przejazdy, w autobusach zrobił się tłok – dodaje pan Mariusz, podkreślając, że darmowa komunikacja powinna być dla mieszkańców, którzy do miasta odprowadzają swoje podatki!