Zielona Góra zmieniła prezydenta. Jakim ma być miastem? - Musimy zakasać rękawy i brać się do rzetelnej pracy - komentuje poseł Sługocki

Z liczbą głosów – 28 464, zdobywając 57,56 procent poparcia wybory prezydenta Zielonej Góry wygrał Marcin Pabierowski. Janusz Kubicki zdobył 21 072 głosy, to 42,54 procent.

Zdaniem posła, Zielona Góra ostatnio nie wykorzystywała swojego potencjału.

– Podczas kampanii przekonywaliśmy zielonogórzan do tego, że to będzie dobra zmiana na plus, bardzo pożądana i oczekiwana. Ale prezydent Kubicki też robił wszystko, żeby mieszkańcy Zielonej Góry nie ufali mu. Doprowadził do wielu trudnych sytuacji dla zielonogórzan. Wydaje mi się, że raczej dryfowaliśmy w stronę silnego miasta powiatowego, a nie wojewódzkiego. Chcemy te wektory odwrócić i budować dużą, silną Zieloną Górę o znamionach wielkomiejskiego miasta z aspiracjami na wzrost demograficzny, nadanie mu wielu nowych funkcji i rozbudowę infrastruktury.