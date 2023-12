Darmowe choinki dla zielonogórzan. Kilkaset drzewek rozeszło się w mgnieniu oka. Kolejka była ogromna | WIDEO, ZDJĘCIA

Akcja "choinka na święta", która w Zielonej Górze cieszy się ogromnym powodzeniem skierowana jest do tych najpotrzebniejszych osób, które chciałyby mieć w domu na święta choinkę, a nie zawsze stać ich na taki zakup. - Wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej kolejny raz przygotowaliśmy dla mieszkańców prezent na Boże Narodzenie - kilkaset choinek! Jeśli kogoś nie stać, to dostanie choinkę - zapewniał kilka dni temu prezydent Janusz Kubicki.

Niecodzienne zakupy potrwają kilka dni. Pierwszego dnia nie brakowało chętnych do kupowania i oglądania świątecznych ozdób. Kupić można nie tylko rękodzieło i lokalne produkty. Stoiska są na Starym…

Pół tysiąca darmowych choinek

- Zależy nam, aby jak najwięcej osób miało w domu żywe, pachnące lasem drzewka. Jest to ważne, ponieważ oznacza mniej plastiku. Poza tym choinki te zostaną po świętach przerobione na zrębki, które także trafią do zielonogórzan. Bądźmy EKO na święta! - poinformował zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej.

Kolejka miała kilkaset metrów. Będzie "dogrywka"

Pierwsze osoby po swoje świąteczne drzewko ustawiły się na parkingu przy urzędzie miasta przed godziną ósmą rano. Z kolei całość akcji zamknęła się w trzydziestu minutach. Dokładnie tyle potrzebowano czasu, aby rozdać mieszkańcom kilkaset choinek. Akcja cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że świerków zabrakło dla wszystkich. Ale spokojnie, te osoby nie zostały odprawione z kwitkiem. Jak zapewnił Krzysztof Sikora, prezes zarządu ZGK w Zielonej Górze, we wtorek odbędzie się druga część akcji. Osoby, dla których nie starczyło drzewek będą mogły je odebrać 19 grudnia po godzinie 16.

Niestety w trakcie rozdawania choinek zauważono, że w kolejce ustawia się czasami po kilka osób z tych samych rodzin. To trochę przykre i nie fair wobec pozostałych, który przyszli, czekali i finalnie zostali bez drzewka. Bądźmy dla siebie dobrzy, myślmy o drugich. Dobro wraca. Tak po prostu...

W tym roku zielonogórzanie mogli odebrać żywe choinki w postaci mierzących około 180-190 cm świerków. Co więcej, jeśli drzewko było dla kogoś za duże, to istniała możliwość przycięcia go na miejscu.