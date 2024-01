Darmowy e-book o okolicach Szprotawy! Ciekawa historia naszych terenów

Szatan z siódmej klasy w Wiechlicach

W e-booku można zobaczyć między innymi Pałac Wiechlice przed remontem. To prawdopodobnie miejscowa legenda o skarbie Francuzów posłużyła Kornelowi Makuszyńskiemu jako inspiracja do napisania słynnej powieści "Szatan z siódmej klasy".

- Dużo interesujących wątków wynika również z rozdziału, próbującego rozszyfrować archaiczne nazwy miejscowe, jak np. "buk trębacz", "droga klasztorna", "droga solna" - kontynuuje M. Boryna. - Niemniej na pewno znajdą swoich fanów epizody dotyczące byłego lotniska wojskowego i magazynu na broń jądrową o kryptonimie Granit-2. A dla miłośników kajakarstwa zamieszczono opis spływu rzeką Szprotawą (potocznie Szprotka) od Rudzin, do miasta Szprotawa. Należy dodać, że kilka obiektów Puszczy Wiechlickiej jest kwalifikowana do Szprotawskiej Odznaki Turystycznej.