Dawne sklepy i jadłodajnie Społem! To były czasy! Zobaczcie zdjęcia z kronik spółdzielczych w Żaganiu! Małgorzata Trzcionkowska

Czy wiecie, że w czasach słusznie minionych sklepy, kawiarnie, jadłodajnie, itp. należały do WSS Społem, a potem do Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem? Żagańskie placówki miały swoje numery, zaś biuro mieściło się w budynku dawnych "Światełek", a później w kamienicy przy ul. Keplera w Żaganiu. Do starych kronik spółdzielczych dotarł żagański kronikarz Jan Mazur.