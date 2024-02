Znakomity zielonogórski fotograf Czesław Łuniewicz ponad pół wieku temu wybrał się do Szprotawy. Co tam zobaczył?

Kto pamięta fotografa?

Okiem Czesława Łuniewicza

W zbiorach Archiwum Państwowego w Zielonej Górze znajduje się książka stanowiąca początek serii przypominającej bogatą kolekcję fotografii stworzonych przez Czesława Łuniewicza (link do e-booka poniżej), traktująca o Zielonej Górze z lat 1960-1990. https://www.archiwum.zgora.pl/download/Okiem-Czeslawa-Luniewicza-Zielona-Gora.pdf

Kim był Czesław Łuniewicz?

Czesław Łuniewicz urodził się w 1927 r. na Wileńszczyźnie. Ukończył Politechnikę Poznańską. Od 1965 do 1981 roku był fotoreporterem redakcji "Nadodrze". Od 1977 r. - członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Był prawdziwym kronikarzem Ziemi Lubuskiej. Przez kilkadziesiąt lat wykonał tysiące zdjęć, portretów najważniejszych postaci lubuskiej kultury.

Zdjęcia mistrza Czesława Łuniewicza zostały przekazane przez mistrza do Państwowego Archiwum w Zielonej Górze (wówczas w Starym Kisielinie) 12 czerwca 2013 roku. Fotograf przekazał nieodpłatnie do zasobu archiwum swoją kolekcję obejmującą 30 szuflad negatywów zdjęć. Darowizna dotyczyła ponadto licznych katalogów wystaw fotograficznych, folderów, wycinków z gazet, a także plansz wystawowych.