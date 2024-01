Demonstracja przed Radiem Zachód przeciwko łamaniu prawa przez rząd Tuska

W manifestacji, która rozpoczęła się o godz. 16.00, obok mieszkańców Zielonej Góry udział wzięły osoby, który przyjechały min. z Żar, Żagania, Nowej Soli, Sulechowa, Świebodzina, Nowego Tomyśla, Czerwieńska, a nawet z Gorzowa.

Zebrani skandowali hasła: „Wolne media”, „Tu jest Polska”, „Ruda wrona, orła nie pokona”, „Sienkiewicza do Rawicza”, Zwyciężymy” i „Solidarność”. Wydarzeniu przewodził Bogusław Motowidełko, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność.

Jesteśmy tutaj z dwóch powodów. Protestujemy przeciw łamaniu prawa, które ma miejsce od 13. Grudnia i bronimy zagrożonych miejsc pracy dziennikarzy Radia Zachód – mówił do zebranych Motowidełko. - Protestujemy przeciw temu do czego doszło po 20. grudnia w Polsce i co jeszcze może się wydarzyć. Dzisiaj media, a później kolejne łamanie prawa – prognozował.