Konflikt nam spowszedniał jak wieczorna prognoza pogody. Nie tylko chyba nam. Ukraińcy, którzy przyjechali do nas sprawiają podobne wrażenie

Tego chyba nie wie nikt - łącznie z Rosjanami. Skoro jednak trwa - musi być komuś na rękę, ktoś musi na niej zarabiać, ktoś inny testuje nowe uzbrojenie. I niestety - dopóki konflikt będzie opłacalny - będzie trwał. Fakt, że cierpią przy tym cywile, możni tego świata wpisaliby do akapitu ze skutkami ubocznymi, gdyby tylko ten konflikt miał ulotkę informacyjną - niczym lek. Ulotki jednak nie ma, tak jak i nie ma recepty na zażegnanie walk. W tej całej wojennej pożodze dostrzegam jednak coś więcej. Coś, co być może nam umyka. Wojna po prostu powszednieje. I to jest niepokojące i przerażające zarazem. O ile w pierwszych jej dniach nie schodziła z czołówek programów informacyjnych, tak obecnie musi wydarzyć się coś spektakularnego, żeby znalazło się dla niej miejsce w „prime timie”. Przypomnę tylko, że walki toczą się na terenie sąsiedniego kraju, a mimo to konflikt nam spowszedniał jak wieczorna prognoza pogody. Chyba nie tylko nam, bo i Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, sprawiają podobne wrażenie. Takie zobojętnienie wobec bestialstwa jest na rękę Putinowi. Zaangażowanie zachodu systematycznie maleje, a jego pozycja negocjacyjna wzrasta. Przeciwnie do apetytu na kolejne tereny.