Dla ochrony przed cichym zabójcą. Gorzowscy seniorzy dostali darmowe czujniki czadu

Szczelnie zamknięte okna, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, ale też brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach wzrasta ryzyko niebezpiecznych zdarzeń i bardzo łatwo może dojść do tragedii - tłumaczą gorzowscy strażacy.

Czujniki czadu to sprawdzone rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom pieców węglowych czy piecyków gazowych. Ich działanie jest szczególnie istotne jesienią oraz zimą. Wiele osób zamyka wówczas szczelnie okna i w związku z tym w mieszkaniach jest mniejsza cyrkulacja powietrza.

Czadu nie czuć i nie widać

W takiej sytuacji wzrasta ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, czyli tak zwanym czadem. Ten jest nazywany cichym zabójcą, bo nie ma smaku, zapachu ani koloru, dlatego człowiek nie jest w stanie go wykryć za pomocą zmysłów. Wdychany łatwo wchłania się do krwioobiegu i powoduje trwałe szkody w organizmie. Gdy występuje w dużym stężeniu, szybko prowadzi do utraty przytomności i śmierci.