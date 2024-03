Dni Otwarte w zielonogórskich szkołach średnich. Liceum, technikum czy szkoła branżowa? Masz wątpliwości — weź udział w Dniach Otwartych Joanna Niedziela

Nadchodzi moment, w którym ósmoklasiści będą musieli podjąć ważną decyzję i wybrać dalszą ścieżkę edukacyjną. Dla wielu młodych osób jest to trudny czas, który może, choć wcale nie musi, ukształtować późniejszy rozwój kariery. To dobry moment, aby dokładne zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych i wybrać tę, która będzie odpowiadać naszym wymaganiom. Dlatego też dni otwarte są istotnym wydarzeniem dla wszystkich przyszłych kandydatów. Co tak warto wiedzieć o rekrutacji 2024? Jakie korzyści może przynieść uczestnictwo w dniach otwartych?