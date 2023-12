Dobry posiłek w szpitalu. Co się zmieniło w jadłospisie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze?

Na śniadanie we wtorek, 12 grudnia pacjenci Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze dostaną m.in. kaszę na mleku, jajko i wędlinę. To w ramach diety podstawowej, a rodzajów diet jest ponad 30. Lecznica do połowy przyszłego roku uczestniczy w ministerialnym programie „Dobry posiłek w szpitalu”.

Dobry posiłek w szpitalu. Jak jeść na co dzień?

Dieta prawidłowo zbilansowana i urozmaicona m.in. produktami zbożowymi, mlecznymi, warzywami i owocami. Posiłki 3-5 razy dziennie. Należy eliminować podjadanie między posiłkami. W każdym posiłku należy uwzględnić wodę lub napój, ale zawartość cukrów nie może być większa niż 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia. Dodatek warzyw lub owoców do każdego posiłku (minimum 400 g dziennie, nie wlicza się ziemniaków i batatów. Warzyw powinno być proporcjonalnie więcej, a przynajmniej część warzyw i owoców w postaci surowej. Przynajmniej jeden posiłek w ciągu dnia powinien zawierać produkty zbożowe z pełnego przemiału. Mleko i przetwory mleczne co najmniej w dwóch posiłkach w ciągu dnia. Codziennie co najmniej jedna porcja z grupy mięso lub jaja lub nasiona roślin strączkowych i/lub przetwory nasion roślin strączkowych, inne roślinne zamienniki białka zwierzęcego. To wytyczne z diety podstawowej dla dorosłych w szpitalach.

Zalecenia zostały opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka oraz Instytutem – Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

Szpital w Zielonej Górze. Zmiany w jadłospisie

M.in. te rekomendacje, a także dodatkowe 25 zł do wyżywienia pacjenta do dobopobytu to działanie Ministerstwa Zdrowia w ramach pilotażowego programu Dobry posiłek w szpitalu. Celem jest podniesienie poziomu wiedzy o żywności i sposobie żywienia sprzyjającym zdrowiu oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów szpitali. Do programu przystąpił Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. – Usługi żywienia świadczy u nas od wielu lat zewnętrzna firma, oczywiście pod nadzorem naszego działu żywienia, w którym pracują dietetycy. Dziennie posiłki wydajemy około 450 pacjentom. Diety są zróżnicowane, w zależności od potrzeb żywieniowych pacjentów. Zdarza się, że jest ich nawet 35 dzienne, w tym część indywidualnych – wyjaśnia Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Przed przystąpieniem do ministerialnego programu stawka żywieniowa wynosiła na pacjenta 38,99 zł. Obecnie to 56,27 zł. – Dodany został jeden posiłek - wieczorny, w postaci np. kanapki, jogurtu czy innej przekąski. Do obiadu pacjenci dostają dodatkowo owoc oraz drugi dodatek warzywny. Natomiast śniadania i kolacje zostały wzbogacone o więcej warzyw – wylicza zmiany Sylwia Malcher-Nowak.

Dobry posiłek w szpitalu. Jadłospis na tydzień i zdjęcia

We wtorek, 12 grudnia na śniadanie dorośli pacjenci na diecie podstawowej dostaną kaszę kukurydzianą na mleku, wędlinę delikatesową z fileta kurcząt, jajko gotowane, chleb baltonowski, chleb razowy pszenno-żytni, masło, pomidor, paprykę i herbatę. Umowa na Dobry posiłek w szpitalu będzie obowiązywała do końca czerwca 2024 r. Menu na tydzień oraz zdjęcia posiłków można codziennie zobaczyć na portalu szpitala. Czytaj też: Posiłki w szpitalach 2023. Tym nas karmią. Bywa na bogato, bywa też... okropnie |ZDJĘCIA

