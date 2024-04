Dobry Wieczór Gorzów pełne gwiazd. Oto harmonogram koncertów

Dobry Wieczór Gorzów to impreza już z kilkuletnią historią. Pomysł na nią zrodził się w czasie pandemii, ale tak się spodobała ona mieszkańcom, że na stałe wpisała się do kalendarza miejskich imprez kulturalnych. W tym roku będzie już jej piąta edycja.

Koncerty Dobry Wieczór Gorzów – tak jak dotychczas - odbywać się będą na Starym Rynku. Standardowo będzie to sobota i niedziela o 19.00. Są jednak wyjątki. Dotyczą one weekendu otwarcia i weekendu zamknięcia, a także Urodzin Miasta. W tym roku odbędą się one na Starym Rynku (a nie przy Wale Okrężnym jak w zeszłym roku). W każdy z tych weekendów będą trzy dni koncertów.