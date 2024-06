Dominanta w Gorzowie będzie otwarta na dłużej. Cieszy się sporym zainteresowaniem

- Maj pokazał, że ludzie lubią Dominantę – mówi dyrektor Rój. Taras będzie otwarty także w kolejnych tygodniach. Będzie to w soboty i niedziele oraz święta. W dalszym ciągu od 12.00 do 20.00.

Kilka tygodni temu OSiR postanowił sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie mieszkańców oglądaniem miasta z poziomu Dominanty. Taras widokowy był więc udostępniany w soboty i niedziele od 12.00 do 12.00. Liczba osób, która wtedy przychodziła podziwiać panoramę miasta, przeszła oczekiwania OSiR-u. Jego władze uznały więc, że jest sens, aby wciąż opłacać ochroniarza, który jest potrzebny na czas otwarcia punktu widokowego.

Dominanta, zwana też „Pająkiem”, a oficjalnie InfoGlobem (przez pewien czas działała na niej bowiem tablica informacyjna), w krajobrazie Gorzowa jest już kilkanaście lat. Do użytku została oddana w 2007. Została zbudowana przy okazji budowy nowego mostu przez Wartę oraz ronda przy zjeździe z niego na Zawarcie. Pod Dominantą znajduje się przejście podziemne.

Od chwili jej powstania, wygląd obiektu wzbudza kontrowersje. W 2007 Dominanta została nawet uznana za najbrzydszy budynek roku. W 2018 jedna z mieszkanek w ramach budżetu obywatelskiego zgłosiła pomysł wyburzenia Dominanty. Urzędnicy nie ocenili jednak go pozytywnie i nie został on poddany pod głosowanie. Dominanta stoi do dzisiaj.

Czytaj również:

Co Ty wiesz o Gorzowie? Tak wygląda miasto w liczbach