DPS w Gorzowie będzie leczył uzależnionych od alkoholu. To jedyne takie miejsce w Lubuskiem

To duży problem w całym kraju

Tylko w naszym domu na ponad dwustu mieszkańców, zdiagnozowanych z problemem alkoholowym jest czterdziestu pensjonariuszy. My jesteśmy ukierunkowani na opiekę nad osobami przewlekle i somatycznie chorymi oraz niepełnosprawnymi fizycznie, więc nad takimi podopiecznymi potrafimy tę opiekę sprawować. Jednak w przypadku osób z uzależnieniem alkoholowym, które zachowują się w niestandardowy sposób i tworzą różne trudne oraz przykre sytuacje, odbiegamy od typowej opieki nad osobami potrzebującymi pomocy i musimy zajmować się pensjonariuszami z problemem alkoholowym. Jest to spore wyzwanie - mówi Barbara Kałużna, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie.

Domy pomocy społecznej to miejsca, w których przebywają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Niestety tego typu placówki często nie są przygotowane na przyjęcie szczególnego klienta, jakim jest osoba uzależniona od alkoholu. To spory problem, z którym boryka większość klasycznych domów pomocy społecznej.

Powstał odział dla uzależnionych

Zapotrzebowanie na domy pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu jest w naszym kraju ogromne, ale specjalistycznych placówek wciąż brakuje. Takie miejsce powstało właśnie w Gorzowie. To oddział dla osób z problemem alkoholowym usytuowany w strukturze Domu Pomocy Społecznej nr 1. Dzięki niemu pensjonariusze będą mogli brać udział w terapii bez konieczności opuszczania placówki. To ważne, bo wyjazd do zewnętrznego ośrodka dla uzależnionych często był barierą w podjęciu leczenia.