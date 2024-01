Dramat Michała Głębockiego. Młody żużlowiec z Gorzowa w pożarze stracił wszystko. Spłonęły samochody, sprzęt, a nawet stroje!

W pożarze spłonął sprzęt żużlowca

Wkrótce w internecie pojawiła się informacja, że w pożarze spłonął sprzęt Michała Głębockiego, 11-letniego, dobrze zapowiadającego się żużlowca z Gorzowa Wlkp. Mama Michała założyła zrzutkę na zakup nowego sprzętu. W opisie zrzutki pisze m. in., że w pożarze spłonął bus, dwa samochody oraz garaż, a w nim wszystko, co dawało Michałowi radość i pasje. Mama młodego żużlowca podkreśla, że Michał jest zakochany w żużlu. Teraz potrzebuje pomocy, aby mógł wrócić do swojego ukochanego sportu.