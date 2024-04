Czy zabytkowy budynek rektoratu AJP trzeba będzie rozebrać?

- Istnieje możliwość, że budynek będzie musiał zostać rozebrany – mówią o siedzibie rektoratu władze Akademii im. Jakuba z Paradyża. Czy budynek sprzed ponad dwustu lat będzie mógł zostać odbudowany, będzie wiadomo najwcześniej za kilka miesięcy.

- Jakiekolwiek decyzje, które mogłyby zapaść w sprawie odbudowy budynków, to nie są decyzje, które będą w ciągu miesięcy. To, co musimy zrobić teraz, i to jest robione, to zabezpieczenie terenu, aby nikomu nic się nie stało – mówiła nam we wtorek 16 kwietnia prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Rozmawialiśmy z nią o przyszłości obiektów, które zniszczył pożar, jaki wybuchł w piątek 12 kwietnia.

Ogień pojawił się w budynku administracji, a następnie przeniósł się na budynek rektoratu. Oba zniszczone budynki to zabytki.

Jak podają miejskie źródła, budynek, w którym mieścił się rektorat, został zbudowany w latach 1799-1801. Drugi został dobudowany ponad siedemdziesiąt lat później.

Czy rektorat pójdzie do rozbiórki?

Bardziej zniszczony jest budynek rektoratu. Spalił się dach oraz strych, spaleniu lub zawaleniu uległy stropy pomiędzy strychem a drugim piętrem. Zniszczenia są także na niższych kondygnacjach. We wtorek 16 kwietnia zapytaliśmy więc wprost: - Czy budynek może pójść do rozbiórki?

- Istnieje możliwość, że trzeba go będzie rozebrać – przyznała rektor Skorupska-Raczyńska. - Budynek, od którego zaczął się pożar, ucierpiał znacznie mniej aniżeli ten budynek – dodawała.

Na razie teren pożarzyska został ogrodzony, a plac i budynki będą monitorowane oraz pilnowane przez ochroniarzy. Rozbierane są też kominy, które grożą przewróceniem na pobliskie tory kolejowe. Do jesieni zniszczone budynki miałyby zostać przykryte plandeką. Chodzi o to, by nie były one mokre przed nadejściem mrozów. Woda zamieniona w lód mogłaby bowiem rozsadzić konstrukcję budynków.

Rozbiórka to ostateczność

Kiedy będzie wiadomo, jaka przyszłość czeka ponad dwustuletni budynek rektoratu?

- Sporządzenie ekspertyzy z tego miejsca to praca na kilka miesięcy – mówi prof. Skorupska-Raczyńska. Oznacza to, że decyzja co do budynku prawdopodobnie zapadłaby – to nasz redakcyjny domysł - w przyszłym roku.

To, jakie losy czekać będą zniszczone budynki, wskaże uczelniana komisja, która została powołana m.in. do tego, by ustalić przyczyny pożaru.

Rozebranie zabytkowego budynku to jednak ostateczność. - Jesteśmy zdeterminowani, żeby odbudować budynek, oczywiście jeśli nadzór budowlany nie stwierdzi, że ten budynek nie nadaje się do odbudowy. Zakładamy, że tak nie będzie. To jest ważny zabytek dla Gorzowa, dla województwa – mówi wojewoda Marek Cebula. Budynki uczelni należą do Skarbu Państwa. - Minister nauki Dariusz Wieczorek zadeklarował pomoc państwa, natomiast na pytania: ile i kiedy jest jeszcze za wcześnie – dodawał wojewoda.

W przypadku odbudowy szacuje się, że mogłaby ona potrwać nawet ponad pięć lat. Czytaj również:

