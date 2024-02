Droga w Małym Bożnowie koło Żagania jest w tragicznym stanie! Mieszkańcy błagają o pomoc!

- Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie naprawy drogi 007415F, ponieważ jej stan jest fatalny i pomimo wieloletnich zapewnień ze strony Urzędu Gminy, jej nawierzchnia jest co najwyżej uzupełniania tłuczniem, bądź czymś w rodzaju gliny z małymi kamieniami - wskazuje Czytelnik. - Bywa, że nawierzchnia jest uzupełniana grysem drogowym, który uszkadza karoserie aut, ale przez większą część roku nikt jej nie remontuje. Czytelnik podkreśla, że prosił o udostępnienie dokumentacji dotyczącej remontu trasy. Otrzymał informację, że tylko raz, w 2022 r. została podjęta próba remontu drogi, ale bez sukcesu. Nie było dofinansowania. - Dodam, że dla miejscowości, do której prowadzi ta droga, stanowi ona jedyny dojazd - dodaje mężczyzna. - Nie ma żadnego dojazdu alternatywnego dla autobusów. Ludzie są skazani na używanie wyłącznie własnych pojazdów, których zawieszenie i ogumienie ulegają uszkodzeniu w związku ze złym stanem drogi.

Co na to Urząd Gminy Żagań?

To, że Czytelnik jest zdesperowany, potwierdza Danuta Michalak, sekretarz gminy, która ujawnia, że w tej sprawie urząd odpowiadał niedawno kancelarii Prezydenta RP. - W ubiegłym roku trasa była naprawiana doraźnie, ale to niewiele dało - wyjaśnia sekretarz. - To długi odcinek, od mostku na Strumykowej, liczący ok. 2 km. W związku z tym jego naprawa jest kosztowna. Dodatkowym problemem jest fakt, że most należy do miasta, które ma w tym rejonie tylko kilka domków i nie jest zainteresowane jego remontem.