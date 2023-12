Była droga, a jest bagno. Mieszkańcy Smardzewa apelują o pomoc, bo nie da się ani przejechać, ani przejść

Odcinek, który łączył mieszkańców kilkunastu posesji się z drogą wojewódzką 303 został pozostawiony w stanie, który uniemożliwia dojście do domów, nie mówiąc o podjechaniu samochodem .

Jak do tego doszło?

Powodem mogą być prace, które były wykonywane w tym miejscu wcześniej, także zimą. Rok temu montowane były rury oczyszczalni, które następnie zostały przysypane kamieniami. Konstrukcja nie przetrwała, zrobiły się koleiny, więc gmina obiecała nową nawierzchnię. Prace ruszyły, droga została rozebrana w jeden dzień, ale stanęły zostawiając grząskie błoto. Mieszkańcy informują, że dzieci mają trudności, żeby dostać się do szkoły a samochody muszą zostawiać kilkaset metrów od domu. Nie zostały odebrane też śmieci. Po interwencji zdenerwowanych mieszkańców, śmieciarka podjęła kolejną próbę, ale mieszkańcy kosze musieli przeciągnąć po błocie do głównej ulicy. Próbując sobie radzić rozstawili drewniane palety, po których przeskakują nad kałużami i bagnem. To prawdziwy koszmar - mówią.