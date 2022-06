Drogi powiatowe błagają o remonty. Najgorzej jest w gminie Gubin i gminie Bobrowice

Spotykamy się z radnym powiatu krośnieńskiego, Andrzejem Rochmińskim, który zabiera nas na objazd drogami powiatowymi w gminie Bobrowice i gminie Gubin. Zaczynamy od Dychowa i jedziemy w kierunku Chromowa, a następnie z Chromowa do Bobrowic. Nawierzchnia na drogach dojazdowych do miejscowości jest popękana i powykrzywiana, pod asfaltem wrastają korzenie. Samochód co rusz podskakuje, jakbyśmy jechali polną drogą, po której powinny poruszać się traktory, a nie samochody osobowe.

- W gminie Gubin i w gminie Bobrowice drogi powiatowe są w najgorszym stanie - mówi A. Rochmiński. - Na tym odcinku, którym jedziemy nie tak dawno był wylewany dywanik. Pod spodem wrastają korzenie i powstają wybrzuszenia, spękania, asfalt się wykrusza i robią się dziury. Takich dróg w naszym regionie jest mnóstwo.

Przy tych "zakorzenionych" drogach problem jest taki, że wylanie kolejnej warstwy asfaltu będzie tylko rozwiązaniem doraźnym. Co więc należałoby zrobić? Radny Rochmiński ma kilka pomysłów.