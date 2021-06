Drzewa w Szprotawie poszly pod topór. Czy tak musiało się stać?

- To działo się bardzo szybko - opowiada Czytelnik. - Gdy wyszedłem z psem na spacer, drzew już nie było. Sąsiedzi zadzwonili do naszej spółdzielni mieszkaniowej, gdzie usłyszeli, że to straż pożarna zaleciła wycinkę.

Do wycinki doszło w środę 9 czerwca 2021. Ludzie byli oburzeni, ale wszystko działo się tak szybko, że nie zdążyli zareagować.

Spółdzielnia mieszkaniowa odpowiada

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy lokatorsko-własnościową spółdzielnię mieszkaniową w Szprotawie. Okazało się, że to część mieszkańców osiedla zgłosiła potrzebę wytyczenia drogi przeciwpożarowej do bloku na osiedlu Chrobrego 2 w Szprotawie. - Straż Pożarna z Żagania przeprowadziła czynności kontrolno - rozpoznawcze - tłumaczy Anna Szydłowicz, kierownik do spraw eksploatacji w spółdzielni. - Konsekwencją przeprowadzonej kontroli jest decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu nakazująca przecinkę lub usunięcie rosnących drzew.