Duże podwyżki dla nauczycieli w Zielonej Górze. Miasto dogadało się ze związkami

Nauczyciele dostali – zgodnie z zapowiedziami rządu - wyższe pensje. I choć nie wszyscy pedagodzy są zadowoleni, to fakt jest taki, że obecna podwyżka jest najwyższą od 1989 roku. Wynagrodzenia zasadnicze ustalane są przez ministerstwo edukacji. Wszyscy nauczyciele otrzymują je takie same w całej Polsce. Natomiast różne dodatki do tych pensji są już różne. Bo ustalają je samorządy.