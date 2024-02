Dwóch żużlowców Stali Gorzów pojedzie w Mistrzostwach Ekstraligi

- To będzie obsada taka, że Grand Prix wysiada - mówił Witold Skrzydlewski, prezes łódzkiego klubu. - Będziemy z dnia na dzień walczyć o to, żeby imprezę rozpropagować, żeby bilety trzeba było kupować u „koników”. Myślę, że dożyję jeszcze tych czasów. Naszą największą nadzieją i marzeniem jest to, żeby stadion zapełnił się. Zabiegaliśmy o to, aby u nas takie imprezy zaczęły się odbywać, żeby żużel w Łodzi i okolicy rozpropagować.