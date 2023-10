Dziś przepyszna papryka faszerowana. Obejrzyj film i przygotuj zdrowe danie!

Dziś proponujemy proste w wykonaniu, ale wykwintne i smaczne danie - papryka faszerowana serwowana z sałatą. Na talerzy prezentuje się przepięknie.

To kolorowe danie pochodzi z ebooka portalu Diety NFZ pt. Nadwaga i otyłość. Małymi krokami do zdrowia. Przepis opracowali eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Nawet jeśli nie borykasz się z nadwagą, to i tak wypróbuj przepis na to danie. To może być zdrowy obiad, który polubi cała rodzina.

Obejrzyj film, a przekonasz się, że zdrowe gotowanie jest proste a efekty znakomite.