Dziś Psia Środa, czyli Biblioteka Norwida przyjazna czworonogom! Jamniczek Pola czekał i witał wszystkich czytelników

-Akcja trwa cały dzień, do godziny 16:00, do której jest otwarta biblioteka, można nas odwiedzać — mówi Anna Urbańska, Filia 4 i 9, Biblioteka Norwida — Dziś szczególnie promowana jest literatura o psach i z psami w roli głównej — dodaje.

Filie 4 i 9 to sąsiadujące placówki przy ul. Podgórnej 45 w Zielonej Górze. Filia 4 prowadzi działalność adresowaną do dorosłych, a Filia 9 – do dzieci.

Poznaj psiaka

Zachowaj ostrożność

Pani Monika dementuje przekonanie, że psy, a zwłaszcza małe psy, zawsze są przyjazne i nie zrobią krzywdy. Bo choć codziennie przynoszą nam wiele radości i obdarzają bezwarunkową przyjaźnią to do każdego zwierzęcia, należy podchodzić z zachowaniem ostrożności. Czasem przejaw agresywnego zachowania może być odpowiedzią na nasze nachalne zaczepianie czy głaskanie zwierzaka, który akurat odpoczywa i może nie mieć ochoty na kontakt z człowiekiem.

Zbiórka dla schroniska

Psia Środa to też okazja do pomocy. Do Filii 4 i 9 można od dziś do końca tygodnia przynosić karmę, kołdry, koce, wszystko, co może się przydać podopiecznym zielonogórskiego schroniska, do którego w poniedziałek zostaną oddane rzeczy ze zbiórki.