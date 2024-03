Zielonogórzanom nie podoba się pomysł na wprowadzanie psów do galerii Focus Mall. Dlaczego?

Focus Mall wprowadził udogodnienia dla klientów ze zwierzakami. Od teraz z pupilem nie wejdziemy jedynie na pasaż, ale także do niektórych butików. Wybrane witryny zostały oklejone zielonym symbolem psa, który oznacza, że czworonogi są w danym sklepie mile widziane. Pomysł miał być ułatwieniem dla klientów, którzy zmuszeni są zabrać pupila na zakupy, zielonogórzanie nie są jednak zadowoleni. Dlaczego?

Trudno się nie zgodzić, że galeria handlowa nie jest odpowiednim miejscem na spacer z psem. Te zdecydowanie bardziej skorzystają z lasu, parku czy innego skrawka zieleni.

Stres dla psów

Pani Emilia mówi, że sama, choć uwielbia zwierzęta to trudno jej sobie wyobrazić takie zakupy. -Mam nawet swoje dwa psy, ale zakupy z nimi nie wchodzą w grę. Przede wszystkim jest to krzywda dla czworonoga — mówi. Podobną opinię ma pani Paula. - Jestem zdania albo z psem na spacer, albo zakupy. Nie wyobrażam sobie iść z moimi, dla nich to jest ogromny stres. Później ludzie chodzą po festynach czy po galeriach z psami i widać, jakie są zlęknione — tłumaczy.

Galeria zamiast lasu?

Z założenia, projekt miał dawać zielonogórzanom alternatywę dla zostawiania psa przed galerią, kiedy muszą coś załatwić. Klienci jednak twierdzą, że takie rozwiązanie również nie jest dla psów odpowiednie. -Całe niemal życie towarzyszyły mi psy. Myślę, że poznałem dobrze ich naturę i dlatego uważam, że ponad godzinny spacer po galerii i sklepach wcale psa nie uszczęśliwia a wręcz odwrotnie — zauważa pan Janusz. Pani Monika stwierdza, że taka inicjatywa może być przydatna, jeśli chcemy coś szybko załatwić, czy np. odebrać paczkę. - Są różne sytuacje. Jeśli akurat mamy psa ze sobą lub jest upał na dworze to okej, ale to są wyjątki. Nie na spacer do Focusa – kontynuuje.

Przeszkody dla innych klientów

Pani Katarzyna zastanawia się, czy nie będzie to przeszkodą dla osób uczulonych na zwierzaki. - Mimo że również posiadamy pieska, nie podoba mi się ten pomysł. Co z osobami, które mają alergię? - pyta. Moje owczarki podhalańczyk i niemiecki już się cieszą — mówi pani Grażyna. - Nie wiem tylko, jak by to znieśli klienci sklepu. To nie jest dobry pomysł, mi osobiście to by przeszkadzało — dodaje.

Jak zadbać o czystość?

-Ostatnio byłam w jednej dużej galerii – opowiada pani Ewelina. -Z koleżanką siedziałyśmy sobie w pasażu, rozmawiałyśmy, aż tu za jej pleców widzę jak parę metrów dalej, mały piesek załatwia się w owej galerii. Właścicielki były tak zajęte podziwianiem wystawy, że nawet tego faktu nie zauważyły. Dopiero osoba, która w to wdepnęła, zwróciła im uwagę, co się stało. Pan Janusz dodaje, że pieski — samce mają zwyczaj znaczyć teren i jest to obojętne czy jest to drzewo, latarnia, czy element w galerii handlowej.

To zależy od właścicieli

Jak w wielu sytuacjach, tak i w tej, opinie są podzielone. Niektórym zielonogórzanom ten pomysł się podoba i uważają, że taka polityka jest normą w wielu miastach i w wielu galeriach, a kwestia porządku leży w gestii właścicieli, którzy są odpowiedzialni za psiaki.

-To jest bardzo dobra informacja! Kiedyś weszłam tylko po odbiór czegoś z pralni i prawie natychmiast pojawił się ktoś z ochrony i poprosił mnie o opuszczenie galerii. Pies nieduży, więc wzięłam go na ręce i próbowałam wyjaśnić, że ja tylko do pralni. Niestety usłyszałam, że jest zakaz wprowadzania psów i mam opuścić obiekt – wspomina pani Renata.

Pani Aleksandra zauważa natomiast, że w Niemczech to normalne. -Każdy chodzi z psem do galerii i nikt nie ma z tym problemu. No ale wiadomo Polska, to Polska — tłumaczy. -My Polacy jesteśmy takim narodem, który na wszystko narzeka, jakby nie było. Dodaje także, że nigdy nie zauważyła, żeby w tamtejszych galeriach były nieczystości. - Bo w Niemczech normalne jest też także to, że każdy sprząta po swoim psie.

