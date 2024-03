Sekcja flamenco w Żarach działa już piętnaście lat! Tancerki świętowały jubileusz w Lunie

- Trudno uwierzyć, że za nami już tyle lat razem i mnóstwo występów - przyznają tancerki, które tańczą na miejskich imprezach, ale wyjeżdżają nawet do Niemiec na gościnne występy, odwiedzają przedszkola i nie przestają się uczyć. Każdy układ wymaga ogromnej precyzji i zaangażowania oraz ogromu energii. Ale to przede wszystkim odskocznia od codzienności.

Gitara i falbany

Sekcja rozpoczynała prace pod okiem Barbary Cieślewicz, która na co dzień mieszka w Niemczech i to właśnie ona zaraziła żaranki swoją pasją. Sobotni koncert to gorące rytmy flamenco, ale także występ zespołu Charyzma. Flamenco to taniec wywodzący się od Romów zamieszkujących w Andaluzji. Towarzyszy mu często gitara i rytmiczne klaskanie. Charakterystyczne dla flamenco są gesty rąk, stroje i przepiękne, falbaniaste stroje.

