Eltrox Włókniarz Częstochowa – Moje Bermudy Stal Gorzów. Składy drużyn, transmisja TV, relacja LIVE

Włókniarz Częstochowa – Stal Gorzów. Awizowane składy drużyn

Niewykluczone, że mecz w Częstochowie może zdecydować o tym, która z drużyn na koniec sezonu zasadniczego awansuje do fazy play off. Oczywiście może zdarzyć się tak, że obie pojadą o medale, ale punkty zdobyte na torze pod Jasną Górą mogą którąś z ekip bardzo przybliżyć do upragnionego celu. W pierwszym meczu w Gorzowie niespodziewanie triumfowali częstochowianie (46:44), dlatego jeśli znów wygrają zdobędą aż trzy meczowe punkty (dwa za zwycięstwo i bonus za lepszy bilans w dwumeczu). Takie rozstrzygnięcie może skomplikować sytuację żużlowców Stali, dlatego pojedynek z Włókniarzem to dla nich arcyważne starcie.