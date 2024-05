To najsprawniejsi lubuscy policjanci. Funkcjonariusze zostali nagrodzeni na gali | ZDJĘCIA

Są mistrzami w każdym calu

Sport jest ważny w policji

- Spotykamy się dziś, by już po raz piąty uhonorować sukcesy policyjnych mistrzów sportu województwa lubuskiego. To właśnie oni udowadniają, że duch sportu może iść w parze z wiernością policyjnej przysiędze. Dzięki ich wysiłkom o Ziemi Lubuskiej i lubuskiej Policji można usłyszeć na polskich i międzynarodowych arenach sportowych. Za wybitne osiągnięcia w różnych dyscyplinach sportu oraz szacunek wobec etosu służby i wytrwałej pracy chcemy im dziś serdecznie podziękować - powiedział podczas gali inspektor Jerzy Czebreszuk, szef lubuskich policjantów. - Mówi się, że sukcesu nie mierzy się ilością pucharów, ale tym, jaki dystans należało przebyć, aby dotrzeć do miejsca, w którym się jest. Nasi mistrzowie musieli przebyć długą drogę – przejechać lub przebiec setki kilometrów, stoczyć mnóstwo walk, podnieść wiele ciężarów, dać z siebie wszystko na wymagających treningach, a przede wszystkim systematycznie pracować nad odpornością mentalną, zdolnością koncentracji i realizacją własnych celów. Drodzy sportowcy, W policyjnej formacji sport odgrywa bardzo istotną rolę, dlatego poświęcamy mu tak wiele uwagi. Każdy funkcjonariusz musi dbać o kondycję i sprawność, jednak Wy zdecydowanie wykraczacie poza to niezbędne minimum. Uprawiacie sport wyczynowo. Wasze biografie obfitują w wybitne osiągnięcia. Cieszę się, że podsumowując miniony sezon będziemy mogli wyróżnić osoby o niezłomnym charakterze. Jestem dumny, że z każdym rokiem w tym zaszczytnym gronie pojawiają się nowe nazwiska. Życzę, aby to dzisiejsze spotkanie było dla Państwa wyjątkowym przeżyciem. By stało się źródłem siły i motywacji na cały 2024 rok. Serdecznie wszystkim gratuluję. Życzę jak najlepszych startów, doskonałej formy, dobrego zdrowia i zdobywania kolejnych szczytów. Oby bieżący sezon sportowy był jeszcze lepszy od minionego, pełen wyzwań, ale i spełnionych marzeń - dziękował szef lubuskich policjantów.