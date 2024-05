Stal Gorzów w U24 Ekstralidze powalczy z Grudziądzkimi Mebelkami

Gorzowianie w zeszłym sezonie wygrali U24 Ekstraligę. Teraz chcą ten sukces powtórzyć. Po dwóch kolejkach i zaledwie jednym odjechanym meczu (w pierwszej kolejce żółto-niebiescy pauzowali) stalowcy zajmują trzecie miejsce w tabeli. We wtorek 7 maja będą mogli wspiąć się jeszcze wyżej. Pauzować bowiem będzie znajdujący się przed Stalą zielonogórski Falubaz.

Rywalem gorzowian we wtorkowym meczu będzie drużyna Grudziądzkich Mebelków GKM-u Grudziądz. Stalowcy przystąpią do pojedynku w najsilniejszym składzie, w którym są m.in. Oskar Paluch i Jakub Stojanowski, jedyni dwaj niepokonani zawodnicy w U24 Ekstralidze. Po stronie grudziądzkiej będzie okazja zobaczyć m.in. francuskiego zawodnika – Mathiasa Tressarrieu.

GKM w jedynym do tej pory rozegranym meczu, przegrał u siebie z Falubazem Zielona Góra. W tabeli jest na szóstym miejscu.

Wtorkowy mecz rozpocznie się o 17.00. Wejście na stadion będzie możliwe od 16.30 od strony ul. Jasnej. Bilety w cenie 15 zł, dzieci do lat 18 wstęp gratis, program zawodów - 5 zł, karnetowicze - wejście gratis.