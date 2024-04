Falubaz Zielona Góra - GKM Grudziądz. Oby tylko głównej roli nie odegrała pogoda

Zgodnie z terminarzem, w niedzielę 21 kwietnia żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra powinni ścigać się z rywalami z Grudziądza. Ale czy do dojdzie rywalizacji? Czy planów nie pokrzyżuje pogoda?

Pojadą w niedzielę, czy nie pojadą? To pytanie trapi kibiców od samego początku tygodnia, bo pogoda w ostatnich dniach jest bardzo kapryśna i nic nie wskazuje na to, że sytuacja zmieni się w najbliższym czasie. A wiadomo, że żużel lubi dobrą aurę.

Prognozy śledzą wszyscy zainteresowani, a te od czasu do czasu zmieniają się, dając nadzieje, że w niedzielę nad Zieloną Górą przestanie padać deszcz. Ma być za to bardzo zimno, przewidywana temperatura oscyluje w granicach 5-7 stopni Celsjusza. Oglądanie zawodów w takich warunkach z pewnością nie należy do przyjemności, a jak dodamy do tego, że w piątek i sobotę w Zielonej Górze ma padać, to niewykluczone, że nawet ewentualne rozłożenie plandeki chroniącej tor, może niewiele pomóc.

Jeśli jednak mecz Falubazu z GKM-em nie zostanie odwołany, to rozpocznie się o godz. 19.15 i będzie inauguracją ekstraligowego sezonu na zielonogórskim torze (pierwsze spotkanie Falubaz rozegrał we Wrocławiu). Gospodarze i miejscowi kibice z pewnością nie dopuszczają do siebie myśli innej niż ta, że musi to być inauguracja udana. Ale w głowach pewnie tlą się również obawy m.in. o to, czy przy tak kiepskiej pogodzie zielonogórzanie zdołają odpowiednio przygotować się do meczu, a co bardziej istotne – czy targany opadami deszczu tor na pewno będzie ich atutem.

Większość kibiców pewnie zdaje sobie również sprawę z tego, jak wielkie znaczenie – nawet na końcowy rozrachunek całego sezonu – może mieć to spotkanie. Niewykluczone, że dla Falubazu mecz z GKM-em będzie zdecydowanie więcej „ważył” niż pierwsze starcie sezonu we Wrocławiu. Mówił nawet o tym – jeszcze przed meczem na Dolnym Śląsku – Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu: - Dla nas najważniejszymi meczami w najbliższych tygodniach będą spotkania drugiej i trzeciej kolejki [z GKM-em Grudziądz i Unią Leszno – red.]. Myślami jestem już przy tych pojedynkach.

W powszechnej opinii bowiem, Falubaz oraz zespoły z Leszna i Grudziądza powinny walczyć o utrzymanie w PGE Ekstralidze. 21 kwietnia na zielonogórskim torze ma więc dojść do pierwszego w sezonie bezpośredniego pojedynku potencjalnych kandydatów do spadku. A to wróży wielkie emocje.

Nie zawiedli tylko seniorzy

Falubaz w spotkaniu ze Spartą (skazywani na klęskę zielonogórzanie przegrali tylko 41:47) pokazał, że kibice mogą liczyć na seniorski trzon zespołu. Znacznie gorzej wyglądała jazda młodzieży – Jan Kvech (zawodnik na pozycji U24) i obaj juniorzy zdobyli w sumie tylko pięć punktów. Czy lepie spiszą się na własnym torze?

GKM w swoim pierwszym w tym sezonie meczu przegrał u siebie z mistrzem Polski – Orlen Oil Motorem Lublin 38:52. W grudziądzkim zespole nie zawiodła jedynie koalicja zawodników z Australii – Jason Doyle, Max Fricke i Jaimon Lidsey. Dwaj pierwsi byli kiedyś reprezentantami Falubazu.

NovyHotel Falubaz Zielona Góra – ZOOleszcz GKM Grudziądz

21 kwietnia – godz. 19.15; stadion przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze; transmisja TV: Canal+ Sport.

stadion przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze; Canal+ Sport. NovyHotel Falubaz: 9. Jarosław Hampel, 10. Przemysław Pawlicki, 11. Rasmus Jensen, 12. Jan Kvech, 13. Piotr Pawlicki, 14. Oskar Hurysz, 15. Krzysztof Sadurski.

9. Jarosław Hampel, 10. Przemysław Pawlicki, 11. Rasmus Jensen, 12. Jan Kvech, 13. Piotr Pawlicki, 14. Oskar Hurysz, 15. Krzysztof Sadurski. ZOOleszcz GKM: 1. Max Fricke, 2. Wadim Tarasienko, 3. Jaimon Lidsey, 4. Kacper Pludra, 5. Jason Doyle, 6. Kacper Łobodziński, 7. Kevin Małkiewicz.

WIDEO: Na stadionie Falubazu powstał nowy park maszyn

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!