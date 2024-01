Festiwale, gwiazdy, doświadczenia, czyli ZOK obchodzi 50. urodziny. Wiele się działo, a będzie jeszcze więcej

ZOK kojarzy się też z amfiteatrem i ludźmi, którzy odegrali dużą rolę w rozwoju placówki

Nie tylko dla pani Ireny ZOK kojarzy się z amfiteatrem, którego budowa rozpoczęła się w 1970 roku. Powstał on na miejscu przedwojennego leśnego teatru (miejsce ze sceną w kształcie koła, ławkami – kilkaset miejsc, otoczony kamiennym murem). Amfiteatr z miejscami na blisko 5 tysięcy miejsc był dobrym obiektem na festiwale piosenki radzieckiej (Hala Ludowa przy ul. Wrocławskiej była za mała na tę imprezę).

Kamil Sadowski bez zastanowienia mówi, że ZOK dla niego to Lato Muz Wszelakich, imprezy w Hydrozagadce, no i Anna German – patrona amfiteatru.

- Aaaa no i jeszcze mi się kojarzą ze szkolnych czasów – przeglądy teatralne. O Pióro Koszałka Opałka – dodaje Kamil Sadowski, student.

- Jak powiem ZOK i zamknę oczy, to od razu widzę dyrektorki: Wandę Rudkowską, Agatę Miedzińską czy Mirosława Musioła. Bo obiekty są ważne, ale to ludzie tworzą to, czym jest dana placówka czy firma – podkreśla Zofia Dłużewska. – Przy okazji jubileuszu warto pamiętać o tych, którzy przez te 50 lat tworzyli historię ZOK-u. Każda z tych osób dołożyła jakaś swoją cegiełkę.