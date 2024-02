Filharmonia Gorzowska sprzedaje fotele. Cena wywoławcza na kieszeń melomana

W pierwszej połowie stycznia w sali koncertowej Filharmonii Gorzowskiej doszło do wymiany ponad pół tysiąca foteli. Stare, które były zamontowane w 2011, musiały ustąpić miejsca nowszym (i wygodniejszym!), bo przez prawie trzynaście lat użytkowania zwyczajnie się zużyły. Z jednej strony poduszki, które są w części do siedzenia nie były już tak sprężyste jak dawniej i część widzów czuła pośladkami drewnianą część siedzenia. Powycierały się też podłokietniki, o które widzowie zaczepiali swoimi ubraniami.

Po 200 zł za sztukę, ale trzeba wziąć cały rząd

Teraz te stare fotele idą na sprzedaż, a kupić może je każdy chętny. Wystarczy sprzedać je tym, którzy zaoferują najwyższą cenę za jeden fotel. Co jednak ważne, fotele można kupić w rzędach o długości takiej, jaka była na widowni. To dlatego, że fotele połączone są zwykle wspólnym podłokietnikiem. Można kupić 18 rzędów po 20 foteli, dwa rzędy po 16 foteli, jeden rząd z 14 fotelami oraz 36 rzędów po cztery fotele. Łącznie do kupienia jest 550 foteli, a cena wywoławcza każdego z nich to 200 zł.