W Filharmonii Gorzowskiej już grają na „bentleyach”

- Za te kotły można byłoby dobry dom wybudować, ale teraz mamy najlepszy mistrzowski instrument w kraju, który będzie służył nam i miastu - mówi Aleksander Lasek, kotlista Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej. Od końca zeszłego roku na próbach i na koncertach gra na instrumencie wartym majątek. To zestaw pięciu kotłów klasy mistrzowskiej Kolberga. Kosztowały one 526,3 tys. zł brutto. Pieniądze na nie pochodziły z Polskiego Ładu.

Kotły robią wrażenie. Membrana jest bowiem zrobiona ze skóry cielęcej.

- Wydaje ona zupełnie inny dźwięk niż membrana z plastiku. To niejako powrót do tego, jak grało się dawniej. I to nie tylko na kotłach. Przecież instrumenty strunowe miały kiedyś struny jelitowe – mówi gorzowski muzyk.

Przez prawie trzynaście lat (tyle istnieje Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej) Lasek grał na kotłach z membraną plastikową. – One może są łatwiejsze w transporcie, gdy trzeba je zapakować do samochodu, by pojechać na koncert. Różnica pomiędzy starym a nowym instrumentem jest jak między corsą a bentleyem – mówi pan Aleksander.