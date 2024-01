Meloman w Filharmonii Gorzowskiej poczuje się jak książę. Fotel z poduszką na 5 cm!

Fotele za milion

Fotele robią wrażenie swoją wygodą. Nasz reporter już je przetestował. Poduszka w części do siedzenia ma około 5 cm grubości, więc można poczuć się jak książę. Poza tym cały mechanizm „zamykania” się fotelu po wstanięciu jest bardzo cichy.

- Mamy do czynienia z fotelami wersji premium. Takie fotele montowane były i są w salach koncertowych najbardziej prestiżowych miejsc w Polsce i na świecie – mówi Joanna Pisarewicz, dyrektor Filharmonii Gorzowskiej. Takie same siedzenia są m.in. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu czy w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

- Do wykonania foteli zastosowano lite drewno, które nie rezonuje, nie powoduje skutków ubocznych dla akustyki. Poza tym oparcia zostały zaprojektowane tak, by pochłaniać” dźwięki. Te fotele są przebadane akustycznie. Nie wpływają na akustykę. U nas czas pogłosu to 3,5 sek., więc wszystko, co pozwoli obniżyć czas pogłosu, jest pożądane. Te nowe fotele wpływają na to korzystnie - mówi dyrektor Filharmonii Gorzowskiej.