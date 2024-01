Gala Sportu Lubuskiego 2024. Trener Dariusz Maciejewski: To nie tylko mój sukces, ale całej organizacji

Zdaję sobie sprawę, że nie lubi pan tego pytania, ale i tak je zadam. Marzy pan bardzo o upragnionym, złotym medalu seniorskiej drużyny?

- Nie napinamy się, jak będzie to będzie. W zeszłym roku pewne sytuacje pozbawiły nas złudzeń. Mieliśmy szereg kontuzji, a los tak pokierował, że w pewnym momencie w walce o finał straciliśmy cztery kluczowe zawodniczki i to nas wykluczyło z rywalizacji o tytuł. Nie było to zależne od nas. Życie pokaże, ale staramy się grać jak najlepiej i cieszyć się z każdego zwycięstwa, jak choćby z wygranej w Stambule. Oczywiście, jesteśmy tego spragnieni, to jeden z naszych celów. Najważniejsze, by basket w Gorzowie wciąż się rozwijał. Możemy liczyć na wsparcie z Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Chciałbym, aby ta drużyna była chlubą nie tylko miasta, ale i regionu.