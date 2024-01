Gala Sportu Lubuskiego 2024. Waterpoliści Alfy Gorzów mierzą w medal seniorskich mistrzostw Polski

– Przyszli do nas, bo mamy jasną i optymistyczną wizję funkcjonowania klubu. Taką na 50 lat – wyjaśnia z nutą humoru prezes Żabski. – Są dojrzałymi zawodnikami, mimo to widzą u nas możliwości dalszego sportowego rozwoju. Na mecze w Słowiance przychodzi najwięcej kibiców w Polsce, udało się nam też zatrzymać dziesięciu graczy, stanowiących trzon drużyny w poprzednim sezonie. W realiach polskiego waterpolo to są poważne atuty.