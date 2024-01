Gala Sportu Lubuskiego. Radosław Nijaki: Zielona Góra? Może jeszcze kiedyś tu wrócę

- To dla mnie wielka sprawa i duże przeżycie. Chciałem wszystkim podziękować za wsparcie i głosy. Jest to dla mnie szczególne osiągnięcie. Moja przygoda z tenisem w Zielonej Górze trwa już ponad 30 lat. Być w ten sposób docenionym przez kibiców, to dla mnie wielka nobilitacja i cieszę się, że udało mi się to osiągnąć. Mam już ponad 40 lat, pewnie najlepsze czasy już za mną, ale taką nagrodę doceniam. Smakuje wyśmienicie!