Gangsterzy wysadzali i okradali bankomaty m.in. w Lubuskiem. Ukradli 5,7 mln zł! Zniszczenia oszacowano na kolejne 5,5 mln zł

Wysadzenie bankomatów m.in. w LubUskiem

- Do kradzieży z włamaniem dochodziło w nocy, głównie w małych miejscowościach na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Sprawcy na miejsce zdarzenia przyjeżdżali samochodem w bagażniku, którego przywozili prowizorycznie skonstruowane urządzenie służące do wysadzania bankomatu zbudowane m.in. z butli gazowych. Następnie mężczyźni wtłaczali mieszaniny gazów do bankomatu, co prowadziło do jego eksplozji, a w konsekwencji zniszczenia, po czym sprawcy niezwłocznie zabierali znajdujące się wewnątrz urządzenia kasetki z pieniędzmi i pośpiesznie odjeżdżali - przekazała Prokuratura Krajowa.

