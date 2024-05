Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 2.05? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Żagań: ul. Tartakowa: od 2 do 15, 19, 21, działki nr: 2027/6, /8, 2028/1. 10.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żagań: ul. Tartakowa: od 2 do 15, 19, 21, działki nr: 2027/6, /8, 2028/1. 9.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żagań: ul. Tartakowa: od 2 do 15, 19, 21, działki nr: 2027/6, /8, 2028/1. 8.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żagań: ul. Tartakowa: od 2 do 15, 19, 21, działki nr: 2027/6, /8, 2028/1. 7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żagań: ul. Tartakowa: od 2 do 15, 19, 21, działki nr: 2027/6, /8, 2028/1. 6.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żary: ul. Cegielniana, ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Zgorzelecka: od 54 do 82, działki nr: 922/1, 963/1. 2.05 od godz. 8:30 do 11:30

miejscowości Babimost: ulice 1 Maja 18, 19, 19A, Wolsztyńska od 32 do 44 (parzyste), działka 539 6.05 od godz. 8:30 do 13:00

Górzykowo: 21D, 23, 24, 24A. 6.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żary: ul. Kąpielowa: 42. 8.05 od godz. 9:00 do 16:00

Żary: ul. Osadników Wojskowych: 44, ul. Mieszka I: 13, 15, Powiatowy Urząd Pracy. 7.05 od godz. 9:00 do 16:00

Dębinka: od 43 do 58, Stacja PKP, działki nr: 390/1, 500/2. 7.05 od godz. 9:00 do 16:00

miejscowości Nowa Tuchorza: 1B, 1C, 1D, 1F, 29A, 29C, 29E, 29F, działki nr: 151/6, 154, 239/1, oświetlenie ulic 7.05 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Babimost: ulice 1 Maja 18, 19, 19A, Wolsztyńska od 32 do 44 (parzyste), działka 539 7.05 od godz. 8:30 do 13:00

miejscowości Płoty ul. Lawendowa działki 101/67

7.05 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Nowogród Bobrzański ul. Dobra 3, Kupiecka 1 do 11, działki 1839/7, poczta, centrala telefoniczna, Żarska 8a, 10, 14, działki 1676/14, 1677/2, 1677/5, centrala telefoniczna, poczta

9.05 od godz. 8:30 do 14:30

Świdnica ul. Długa 4d, 4e, Myśliwska 4d, 4e, 16b, 18, 22, działki 294/10, 299/12, 300/5, 301/1, 301/5, 302/12

10.05 od godz. 8:30 do 13:30

powiat krośnieński

Gola: ul. Nadbobrzańska: od 1 do 9, 11, ul. Okrężna: 1, 3, Świetlica.

6.05 od godz. 8:30 do 14:30

Podlegórz: od 26 do 53, 74, leśniczówka, działka nr: 240/5, 256/6.

7.05 od godz. 8:00 do 14:30

Osiecznica: ul. Adama Mickiewicza: 1, 2, ul. Krośnieńska: od 15 do 41 (nieparzyste), ul. Księdza Emila Wilguckiego: od 1 do 5, 7, 8, 9, działka nr: 320/2.

7.05 od godz. 8:30 do 13:30