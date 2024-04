Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 26.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Cybinka: ul. Kaliska: 16, 22, 24, 26, 28, 30, 69, 71, 73, 74, 75, 80, 81, 88, 96, działki nr: od 599/5 do 599/38. 26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Żary: ul. Cegielniana, ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Zgorzelecka: od 54 do 82, działki nr: 922/1, 963/1. 2.05 od godz. 8:30 do 11:30

miejscowości Siedlec: ulice Wolsztyńska 2, Zielona nr 8, 9, 10,12, działka 377/4 30.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Żodyń: ul. Polna od 2 do 8, przepompownia ścieków, działki nr: 418/5, 418/6, 439/6 26.04 od godz. 8:00 do 13:00

Żagań: ul. Leśna: 1, 3, ul Żelazna: 2C, od 3 do 19, 21, działki nr: 3107, 3124/1, 3131/4, /17. 26.04 od godz. 8:00 do 14:00

Pruszków: cała wieś. 26.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Bodzów: 2A, 2B, 6 do 23A, działki 14/4, 20/2 stacja katodowa LPG 29.04 od godz. 8:00 do 14:30

miejscowości Niedoradz ul. Makowa, Sienkiewicza 10, 11, 12, 16, 16d, 18, 19, 25, działki 76/6, 253/1, 253/3, 255/2, 255/6, 259, 261, 462/6, 463/2, 470/5 29.04 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowości Stypułów: od 54 do 69A, 71, 71A 26.04 od godz. 8:30 do 14:30

Żabice ulice Lipowa , Cmentarna , Dolna , Górna , Kostrzyńska , Jadwigi Królowej, Żabia , Maja 1, Mickiewicza , Spokojna 8.05 od godz. 8:30 do 15:00

Czarnów ulice Jadwigi Królowej, Kolejowa , Plac Wolności , Cmentarna , Kazimierza Wielkiego , Mickiewicza. 7.05 od godz. 11:00 do 14:30

miejscowości Nowa Sól: ulice Czysta 7, 9, 15, 17, Gajowa 1, Głogowska od 17 do 51 (nieparzyste), sklep 13-ka, Kręta 1, 1A, 2, 4, Walki Młodych od 1 do 7 (nieparzyste), 9

30.04 od godz. 8:00 do 14:00