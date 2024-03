Autobusy pod samym ratuszem albo teatrem! Tam były przystanki. Pamiętacie te ogórki, ikarusy? Aż łezka kręci się w oku. Zobaczcie zdjęcia!!

Tak to się całkiem niedawno jeździło po mieście autobusami MZK

- Pamiętam, jak w latach 80. ubiegłego wieku przyjeżdżałam do Zielonej Góry na studia. Autobus z Głogowa jechał koło Polskiej Wełny, a potem prosto ulicą Kupiecką na dworzec PKS - wspomina Ilona Jabłczyńska. A jej koleżanka dodaje: - Dobrze pamiętam, że tam gdzie jest pomnik Bachusa było przejście dla pieszych ze światłami.

Niektórzy pamiętają nawet czasy, kiedy przystanki były na alei Niepodległości.

- Teraz jest tam Ambasada Seniora. Starsi mieszkańcy, by się ucieszyli, gdyby dziś mogli dojechać pod sam ten budynek - wspomina Anastazja Nowak.

Hanna Srebrzyńska wspomina natomiast pętle przy byłej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Tam stał autobus i można nim było dojechać do centrum. A wtedy tak naprawdę miasto na WSP się kończyło, osiedle Zacisze dopiero co powstawało. Były tylko domki jednorodzinne na osiedlu Malarzy.

A pamiętacie te kasowniki, które robiły dziurki w papierowych biletach?