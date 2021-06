Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 30.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (30.06 15:09) nie ma prądu w lubuskim?

Zielona Góra

Zielona Góra ul. Lotników

30.06 od godz. 12:52 do 16:00

powiat sulęciński

Miechów

30.06 od godz. 14:46 do 18:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski

Brody, ul. Szkolna 27 do 110, ul. Podgórze 1 do 9, ul. Stoczki 1 do 9

7.07 od godz. 8:30 do 14:00

Brody, ul. Szkolna 112 do 178, ul. Akacjowa 1a

8.07 od godz. 8:30 do 14:00

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra ul. Batorego 69a, Rusałki, Źródlana 69a, działka 124

1.07 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zielona Góra ul. Przylep-Pilotów działka 9/26

1.07 od godz. 8:30 do 12:30

Gorzów Wielkopolski

Przerwa w dostawie energii w Gorzowie Wlkp. ul. Strażacka 128a, 128b,128c, numer działki 375/5, 375/7

1.07 od godz. 10:00 do 12:00