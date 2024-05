Gęsty dym nad Tomaszowem koło Żagania! Płonie złomowisko samochodów!

Trudny pożar w Tomaszowie

- Pożar jest trudny do ugaszenia - informuje mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim - z ogniem walczy już ok. 30 zastępów strażaków z całego regionu, w sumie ok. 100 strażaków.

W akcji biorą udział zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy. Między innymi OSP z Zimnej Brzeźnicy w gminie Niegosławice, położonej w znacznej odległości od Tomaszowa. - Nasze zadanie polega głównie na dostarczaniu wody - powinformował nas Henryk Inglot. - Pracujemy tutaj od ok. 4.00.