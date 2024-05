Giełda w Zielonej Górze pękała w szwach! Ludzie kupowali urocze starocie i sadzonki kwiatów. Było w czym wybierać!

Gdzie w niehandlową niedzielę zrobić zakupy w Zielonej Górze? Oczywiście na zielonogórskiej giełdzie! Tutaj zawsze dopisuje bogactwo towaru i wyjątkowy klimat, a tym razem dopisała też aura. Zobaczcie, co można było dziś kupić na tym wielkim targowisku.

Giełdy towarowe to szeroki wachlarz asortymentu. Kupicie tu przysłowiowe mydło i powidło. I w tym właśnie tkwi urok tych miejsc - no może jeszcze w tym, że gdzie jak gdzie, ale tutaj to zawsze można się potargować i dobić targu. W ciepłe wiosenne dni nie ma chyba lepszego miejsca na zakupy niż te organizowane pod chmurką. Można swobodnie przechadzać się między rozłożonymi stoiskami, zerkać na to, co kto ma na sprzedaż i przy okazji uraczyć się czymś na ząb.

Na giełdzie w Zielonej Górze królują już kwiaty

Wiosną i latem wiele osób wybiera się na giełdę po to, by kupić sadzonki kwiatów lub krzewów, czy też drzewek owocowych. Sezon na urządzanie ogrodów, przydomowych tarasów i balkonów trwa przecież w najlepsze. Jeśli więc nie zdążyliście jeszcze kupić kilku kolorowych roślin albo dosadzić owocowego drzewka przy swojej rabacie, to możecie być pewni, że właśnie w tym miejscu kupicie wszystko, czego potrzebujecie, by zaprosić lato do swojej przestrzeni.

Jak zawsze dużą popularnością cieszą się sadzonki kwiatów kwitnących. Pelargonie, surfinie... to one królują w naszych ogrodowych/balkonowych aranżacjach i oczywiście kupić możecie je na giełdzie w Zielonej Górze. W naszej galerii zdjęć zobaczycie też, ile one kosztują. Co jeszcze jest na wielkim targowisku? Oczywiście kosiarki i meble ogrodowe. Tutaj urządzicie się do A do Z!

Na pchlim targu, jak zawsze gwarno

Będąc na zielonogórskiej giełdzie, nie można pominąć oczywiście tych stoisk, na których można kupić rozmaite bibeloty. Czego tu nie ma?! Znajdzie tutaj porcelanę, ceramikę, obrazy, figurki, świeczniki, oldschoolowy sprzęt audio, czy kolekcjonerskie okazy. Czasami wydając naprawdę niewiele, można kupić piękną i oryginalną rzecz. Taką, która nada naszym wnętrzom charakteru.

To też dobre miejsce dla łowców okazji, bo kto wie, czy nie uda nam się trafić na prawdziwe arcydzieło?

Giełda w Zielonej Górze. Jak dojechać?

Giełda Niedzielna to cotygodniowe wydarzenie, którą tworzy ponad pół tysiąca stoisk rozstawionych na terenie mającym blisko 40 tysięcy metrów kwadratowych.

Znajdziecie tu stoiska z branż: odzieżowej,

przemysłowej,

spożywczej,

gastronomicznej,

ogrodniczej. – Jestem przekonany, że między innymi właśnie dzięki Giełdzie Niedzielnej nasz Rynek jest idealnym miejscem dla każdego biznesu. Raz w tygodniu przez nasz teren przewijają się dziesiątki tysięcy klientów. Trudno znaleźć lepsze miejsce – zauważa wiceprezes Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A.Mirosław Zelisko. Czytaj też: Czysta woda i dłuuuga plaża! Nad jeziorem w Długiem poczujesz się jak nad morzem!

Wideo Paliwo na stacjach będzie tańsze