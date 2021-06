Główne obchody Bożego Ciała w Lubuskiem. Procesje w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Zobacz zdjęcia!

Boże Ciało 2021. Procesja w Gorzowie Wielkopolskim

- Po tak długiej przerwie taką procesję przeżywa się o wiele bardziej niż wcześniejsze - mówiła nam w czwartek 3 czerwca pani Jadwiga z Gorzowa. W południe wzięła udział w procesji Bożego Ciała, jaka przeszła ulicami miasta. Była to pierwsza duża procesja po wybuchu pandemii koronawirusa. Rozpoczęła się ona od mszy polowej na Starym Rynku. Po niej wierni przeszli do czterech kolejnych ołtarzy. Pierwszy z nich był zlokalizowany był naprzeciwko urzędu miasta, drugi - obok skrzyżowania Sikorskiego z Hejmanowskiej, trzeci - przy bloku naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 17, a czwarty - przy wejściu do kościoła Podwyższenia Krzyża przy ul. Warszawskiej. Tu procesja dobiegła końca.

