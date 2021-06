Gmina Dąbie, Bobrowice, Maszewo i Bytnica pozyskały w sumie ponad 1,5 mln złotych! Na co zostaną wydane te pieniądze?

Okazuje się, że w danym budżecie nie było pieniędzy na tak duże zadania.

- Cieszymy się z tego co udało się pozyskać. 350 tys. złotych zostanie przeznaczonych na budowę placu rekreacyjnego w Trzebiechowie - mówi wójt Dariusz Jarociński. - Bardzo prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości będzie kolejny nabór wniosków do tego programu. Usłyszeliśmy, że to dopiero pierwszy krok. Liczymy na to, że będziemy mieli jeszcze szansę pozyskać dotacje na większe inwestycje.