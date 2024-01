Gorzów będzie miał trzy nowe przystanki dla tramwajów i autobusów

Całkowicie nowym przystankiem jest ten, który powstał na ul. Dworcowej. 2 stycznia ma zacząć kursować linia nr 4 (dojedzie się nią ze skraju gorzowskiego Manhattanu w okolice dworca kolejowego). I właśnie do obsługi tej linii powstał przystanek w pobliżu zbiegu ul. Dworcowej z Jancarza. Nosi on nazwę „Dworzec Główny”. Będzie to przystanek początkowo-końcowy.

Wysiadanie z lewej strony

Przy okazji przebudowy torowiska na ul. Dworcowej zlikwidowano pętlę, która była tu przez dziesięciolecia. Do czasu zbudowania torowiska wzdłuż ul. Jancarza (ma powstać najpóźniej do 2030) tramwaje będą więc wjeżdżały w ul. Dworcową, dojeżdżały do nowego przystanku, a tam motorniczy będzie przechodził z jednego końca tramwaju na drugi, by móc pojechać w stronę centrum i dalej Manhattanu.